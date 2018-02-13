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Spor

Emanuel Eboue İstanbul'a geldi (YENİDEN)

İSTANBUL,(DHA) - ESKİ eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Emanuel Eboue İstanbul'a geldi

13 Şubat 2018 19:43

İSTANBUL,(DHA) - ESKİ eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelen Galatasaray\'ın eski oyuncusu Emanuel Eboue İstanbul\'a geldi.
Teknik direktör Fatih Terim döneminde daha önce Galatasaray forması giyen Fildişili sağ bek oyuncu, verdiği bir röportajda eski eşiyle boşandıktan sonra maddi olarak kötü durumda olduğunu açıklamıştı. Terim\'in o dönemde de yardımcılıklarını yapan Ümit Davala ve Hasan Şaş bugün Eboue ile bir araya geldi. Eboue\'nin yaptığı açıklamalarından ardından Hasan Şaş \'Eboue ile ilgileniyoruz\' açıklamasında bulunmuştu.
Terim\'in yardımcıları Şaş, Davala ve kulübünün tercümanlarından Mert Çetin, Fildişili oyuncuyla Florya\'da bir araya geldiler. Ümit Davala ve Hasan Şaş bu görüşmeyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Davala, gerçekleştirilen görüşmede çeklien fotoğrafı paylaşarak altına \"Eski dostumuzla buluşma...#emmanueleboue\" iletisini paylaştı.
Hasas Şaş da aynı fotoğrafın altına \"Yemekteyiz\" notunu düşerek Eboue ile bir araya geldiklerini belirttiler. 

(FOTOĞRAFLI)

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