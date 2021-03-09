EMA Yönetim Kurulu Başkanı: Ülkelerin Sputnik-V aşısına acil kullanım onayı vermesi Rus ruleti

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Avrupa İlaç Kurumu(EMA) Yönetim Kurulu Başkanı ülkelerin Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısı Sputnik-V'ye acil kullanım onayı vermesi konusunda uyarıda bulundu ve bu kararları "Rus ruleti" olarak nitelendirdi

Geçen hafta EMA, Sputnik-V hakkında hızlı inceleme sürecini başlatmıştı. Bu, Sputnik-V'nin Avrupa Birliği'nde onay alan ilk Doğu ülkesi aşısı olma yoluna önemli bir adım atması olarak değerlendirilmişti.

AB ülkesi Macaristan, Sputnik-V'yi onayladı ve kullanımına başladı. Aşıyı sipariş eden Çekya ve Slovakya da aşı geldikten sonra uygulama için EMA onayını beklemeyeceklerini ifade etti.

Avusturya'nın da benzer bir adım atacağı iddiaları ile ilgili olarak yerel basına konuşan EMA Yönetim Kurulu Başkanı Christa Wirthumer-Hoche, "Bunu bir nebze de olsa Rus ruleti ile kıyaslayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Wirthumer-Hoche, "Ulusal acil durum kullanımı kararına karşı çıkardım" dedi ve aşıyı yaptıranlar hakkında yeterince güvenlik verisi olmadığını ifade etti. EMA Yönetim Kurulu Başkanı, Sputnik-V'nin Avrupa'nın kalite ve etki standartlarına uyması durumunda gelecekte AB marketinde olabileceğini ifade etti.