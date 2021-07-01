EMA: İki doz yapılan Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları tüm mutasyonlara karşı etkili

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılan Covid-19 aşılarının iki doz alınmasının, delta da dahil olmak üzere Koronavirüs'ün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ve aşılarla ilgili son güncellemelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşıları mutasyona karşı etkili"

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanımı onaylanmış Pfizer/ BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarının virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu söyledi.

İki doz aşının, delta mutasyonuna karşı koruma sağlıyor gibi göründüğünü belirten Cavaleri, "Dünya genelinde veriler, iki doz aşının tüm mutasyonlara karşı koruma sağladığını gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verilerine göre, onaylı aşılardan elde edilen antikorlar delta mutasyonunu etkisiz hale getiriyor, bunlar güven verici" dedi.

3.doz aşı açıklaması

Mutasyonlu Koronavirüs'e yakalananların bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin aşının 3. dozuna ihtiyaç duymadıklarına işaret ettiğini ifade eden Cavaleri, 3. doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının anlaşılması için daha fazla kanıt gerektiğini söyledi.

Aşıların 3. dozu ile ilgili verilerin bu yaz boyunca değerlendirileceğini dile getiren Cavaleri, uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı üreticileri ile temasta olduklarını söyledi.

Cavaleri, 1. ve 2. dozlarda farklı aşıların kullanımı hakkında ise bazı AB ülkelerinin 2. dozda farklı aşı kullanılması yönünde eğilimi olduğunu kaydederek, “Şu anda 1. ve 2. dozlarda iki farklı aşının kullanımı ile ilgili kesin bir tavsiye veremeyiz. Ama İspanya ve Almanya’da yapılan çalışmalar, farklı aşıların birlikte kullanımının bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor” sözlerini kaydetti.

Öte yandan toplantıda, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının gençlerde kalp kası ve kalp zarı iltihabına yol açtığına dair değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.