-EM: ''KARARIMIZ VETO DEĞİL İPTAL KARARI'' ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, 12 bağımsız milletvekilinin adaylıklarının iptali ile ilgili, ''Kararımız veto değil iptal kararı, siyasi bir karar vermedik'' dedi. Ali Em, bağımsız adayların yapacakları başvuruyu değerlendirebileceklerini bildirdi. YSK Başkanı Ali Em, YSK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Adaylıkları iptal edilen bazı bağımsızların memnu haklarının iadesi konusunda belge getirdiklerinde yeniden milletvekili adayı olup olamayacakları'' sorusu üzerine, ''Bunları değerlendireceğiz. Yasadan doğan itiraz süresi var. Siyasi partilerle ilgili adayların itiraz süresi farklı, bağımsızlarınki farklı. Bağımsız adayların itirazları olur mu, olmaz mı bütün bunları değerlendireceğiz'' yanıtını verdi. ''Bu adaylar için bir açık kapı mı bırakılıyor?'' sorusuna karşılık Em, ''Sürelerin geçmesi lazım. Süreler geçtikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Bize her zaman başvuru olur'' dedi. ''Adayların eksik belgelerini tamamlamaları halinde adaylıklarının söz konusu olup olamayacağının'' sorulması üzerine de Başkan Em, ''Değerlendireceğiz. Şimdi 'şöyle şöyle' demem mümkün mü?'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''YSK'nın kararı veto olarak değerlendiriliyor. Siyasi bir karar olduğu yönünde eleştiriler var'' demesi üzerine de Em, ''Kararımız veto değil iptal kararı, siyasi bir karar vermedik. Siyasi olur mu? Gerekçelerimizde hepsi var. YSK bağımsız bir kurum'' şeklinde konuştu. ''YSK bu kişilerle ilgili 'aday olamazlar' mı dedi, yoksa 'başvurular mı eksik' dedi. Bu konu tartışılıyor'' sorusuna da Em, ''Değişik değişik... Mesela Şerafettin Efe adlı aday teminatı yatırmamış. Yatırırsa da süre geçti'' dedi.