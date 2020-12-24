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Koronavirüs

Élysée Sarayı: Macron artık Koronavirüs belirtileri göstermiyor

24 Aralık 2020 15:49

Geçen hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık Covid-19 belirtileri göstermediği, karantinasını sonlandırabileceği açıklandı.

Fransa'da Élysée Sarayı, geçen hafta Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık belirti göstermediğini açıkladı. Macron'un yedi gün süren karantinasını sonlandırabileceği belirtilid. 

Fransa Sağlık Kurumu, Pfizer ve Alman BioNTech firmaları tarafından üretilen Koronavirüs aşısını onayladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, 'aşının yaşlılar dahil 16 yaştan büyük olanlara uygulanabileceği' ifade edildi.

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