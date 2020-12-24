Élysée Sarayı: Macron artık Koronavirüs belirtileri göstermiyor

Fransa'da Élysée Sarayı, geçen hafta Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık belirti göstermediğini açıkladı. Macron'un yedi gün süren karantinasını sonlandırabileceği belirtilid.

Fransa Sağlık Kurumu, Pfizer ve Alman BioNTech firmaları tarafından üretilen Koronavirüs aşısını onayladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, 'aşının yaşlılar dahil 16 yaştan büyük olanlara uygulanabileceği' ifade edildi.