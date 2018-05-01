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ELYAK Başkanı Yurttaş: Aşırı gerilim sönümleyiciler yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırıyor

BURSA, (DHA)- ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, aşırı gerilim sönümleyicilerin yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırdığını söyledi

01 Mayıs 2018 17:03

BURSA, (DHA)- ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Başkanı Evren Yurttaş, aşırı gerilim sönümleyicilerin yıldırım düşmesinin etkisini ortadan kaldırdığını söyledi. 

Denizli’deki evinde ders çalışırken yıldırım düşmesi sonucu tüm elektronik cihazların ve bağlı bulundukları prizlerin etkilenmesiyle yaralanan 16 yaşındaki Edanur Hoplar’a geçmiş olsun dileklerini ileten Evren Yurttaş, Edanur’un yaşadığı olayın her an herkesin başına gelebileceğini ifade etti.

ELYAK olarak konunun takibini yapacaklarını belirten Yurttaş, “Yıldırım doğal bir olay olmakla birlikte yüksek elektrik akımının ortaya çıkartacağı hasarlardan korunmak mümkündür. Yıldırım 1,5 kilometre çapındaki bir alanda düştüğü yerdeki tüm evlerde, işyerlerinde, kısaca elektrik hattına bağlı her yerde bu etkiyi oluşturabilir” dedi.

Açıklamasında, konuyla ilgili önlemlerin daha yapılar inşa edilirken alınması gerektiğini ifade eden ELYAK Başkanı Evren Yurttaş, “Yönetmeliğe uygun yapılarda kullanılan aşırı gerilim sönümleyiciler ile bu tarz olaylar yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.

Yurttaş, dernek olarak elektrik kaynaklı yangınlar ve hasarlar konusunda, yapıların uygun üretilmesi gerekliliği başta olmak üzere toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

(FOTOĞRAF)

 

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