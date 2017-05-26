Elvis'in uçağı açık artırmada!

1977 yılında hayatını kaybeden ‘Kral’ lakaplı Amerikalı müzisyen Elvis Presley’nin 1962 yılında dizayn ettiği uçağı ABD’nin New Mexico eyaletinin Roswell kentinde 27 Mayıs tarihinde GWS Auctions adlı firma tarafından açık arttırmaya sunulacak.

Açık arttırma sitesi Liveauctioneers.com’un bilgilendirmesine göre, Elvis ve babası Vernon Presley’nin sahibi olduğu uçağın 3.5 milyon dolara (12.5 milyon TL) satılması bekleniyor. Son sahibi açıklanmayan jet, ABD’nin New Mexico eyaletindeki Roswell kentinde kullanılmayan bir havaalanında 30 yıldır bekliyor. Uçağın motorunun olmadığı, satın alacak kişinin onu seyahatler için değil, özel davetler için kullanacağı tahmin ediliyor.