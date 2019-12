Elvis'in model torunu!

Elvis Presley’in torunu Danielle Riley Keough, bu yıl Mango’nun yeni yüzü oldu.



“Büyüyünce ne olacağımı düşünmek için pek fırsat bulamadım” diyen Keough bunun nedenini şöyle açıkladı:

“Çünkü daha 12 yaşındayken Tommy Hilfiger için modellik yapmaya başlamıştım. 14’üme geldiğimde bu işin mesleğim olabileceğine karar verdim. Yıllardır dünyanın birçok ülkesini dolaşıyorum ve modelliği gerçekten çok seviyorum.”



Sesinin güzel olmadığını belirten Keough, “Evet, Elvis Presley’in torunuyum, sanatçı bir aileden geliyorum. Ama buna rağmen sesim pek güzel değil. Sadece iyi bir dinleyiciyim. Şu an ipod’umda Led Zeppelin, Pink Floyd, Kings of Leon, Janis Joplin, The Stones ve tabii ki Elvis Presley gibi müzisyenlerin şarkıları var” dedi.



Riley Keough, büyükannesi Priscilla ve annesi Lisa Marie ile Vogue’a kapak oldu.



Keough’un bu röportajı Nilüfer Pazvantoğlu imzasıyla Hürriyet’in Kelebek ekinde…