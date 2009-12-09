Elvis'in hiç görülmemiş fotografları

T24 -

Elvis 21 yaşında iken çekilen fotoğrafların çoğunda rahat ve korumaları olmadan yalnız görülüyor.Bir fotoğrafta, Vancouver'da sahneye çıkmadan dakikalar önce bir kızı öpüyor, diğerinde ise bir tren tuvaletinde ıslak ellerini kuruması için sallarken. Bir başka fotoğrafta bir koltukta oturmuş bir hayran mektubunu açıyor.Diğer fotoğraflarda prova yaparken, uyurken, seyahat ederken ve ailesiyle vakit geçirirken görülen Elvis'in bu fotoğrafları 1956'da Canada ve ABD turnesi sırasında çekilmiş.Elvis'in müzik şirketi RCA Victor da Wertheimer'den Kral'ın bir gününü karelemesini istemiş. Elvis'in objektif karşısındaki rahatlığından çok etkilenen Wertheimer, daha sonra da fotoğraflar çekmeye devam etmiş.Mart ve Temmuz 1956'da Kral'a sınırsız yaklaşma izni verilen Wertheimer, 400 fotoğraflık bir koleksiyon oluşturmuş.Fotoğraflar, Londra'daki Proud Chelsea galerisinde 31 Ocak'a kadar sergilenecek.