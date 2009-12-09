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Yaşam

Elvis'in hiç görülmemiş fotografları

Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'nin efsanevi fotoğrafçı Alfred Wertheimer tarafından çekilmiş ve daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ilk kez Londra'da sergile

09 Aralık 2009 02:00

T24 - Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley'nin efsanevi fotoğrafçı Alfred Wertheimer tarafından çekilmiş ve daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları ilk kez Londra'da sergileniyor.


İŞTE ELVİS PRESLEY'İN HİÇ GÖRÜLMEMİŞ FOTOGRAFLARI


Elvis 21 yaşında iken çekilen fotoğrafların çoğunda rahat ve korumaları olmadan yalnız görülüyor.

Bir fotoğrafta, Vancouver'da sahneye çıkmadan dakikalar önce bir kızı öpüyor, diğerinde ise bir tren tuvaletinde ıslak ellerini kuruması için sallarken. Bir başka fotoğrafta bir koltukta oturmuş bir hayran mektubunu açıyor.

Diğer fotoğraflarda prova yaparken, uyurken, seyahat ederken ve ailesiyle vakit geçirirken görülen Elvis'in bu fotoğrafları 1956'da Canada ve ABD turnesi sırasında çekilmiş.

Elvis'in müzik şirketi RCA Victor da Wertheimer'den Kral'ın bir gününü karelemesini istemiş. Elvis'in objektif karşısındaki rahatlığından çok etkilenen Wertheimer, daha sonra da fotoğraflar çekmeye devam etmiş.

Mart ve Temmuz 1956'da Kral'a sınırsız yaklaşma izni verilen Wertheimer, 400 fotoğraflık bir koleksiyon oluşturmuş.

Fotoğraflar, Londra'daki Proud Chelsea galerisinde 31 Ocak'a kadar sergilenecek.

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