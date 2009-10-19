Elvis Presley'nin saçı 15 bin dolara satıldı

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen bir müzayedede, pop müziğin kralı Elvis Presley'e ait olduğu sanılan bir bukle saç, 15 bin dolara satıldı.



Saçın, Presley 1958 yılında orduya katılırken kesilen saçından bir parça olduğu düşünülüyor. Leslie Hindman Müzayede evinde düzenlenen "Elvis Presley" müzayedesinde en pahalıya satılan nesnenin ise, 52 bin dolara alıcı bulan, krala ait bir gömlek olduğu bildirildi.



Müzayedede, Elvis Presley'in arkadaşı olan ve kral öldükten sonra onun için bir hayran kulübü kuran Gary Pepper'ın koleksiyonunda bulunan ve aralarında fularlar, düğün fotoğrafları, Noel kartları ve çok sayıda plağın bulunduğu 200 nesnenin meraklılarına sunulduğu belirtildi.

