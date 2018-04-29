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BBC Türkçe

Elvis Presley'nin jeti açık artırmada satıldı

1962 yılına ait Lockheed Jetstar model jet, ABD'de bir açık artırmada 430 bin dolara satıldı. Jeti kimin aldığı açıklanmadı.

29 Nisan 2018 20:30

Elvis Presley'nin sahip olduğu son jet ABD'de bir açık artırmada 430 bin dolara satıldı.

Jeti kimin aldığı açıklanmadı.

1962 yılına ait Lockheed Jetstar model jet, ABD'nin New Mexico eyaletinde yer alan Roswell şehrinde 35 yıldır park halinde bulunuyor. Motorlarının olmadığı belirtiliyor.

Jetin satış fiyatı beklentilerin altında kaldı; 2 ila 3,5 milyon dolar arası bir fiyata satılması bekleniyordu.

Jetin, Elvis Presley'nin ve babası Vernon Presley'nin üzerine olduğu kaydedildi.

Jetin içerisindeki kırmızı kadife koltuk kaplaması, altın rengi işçilik ve kırmızı halının sanatçının isteğiyle yaptırıldığı tahmin ediliyor.

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