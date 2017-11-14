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Elvis Presley'nin boşanma anlaşması açık artırmaya çıkarıldı

Çiftin 15 Ağustos 1972 yılında imzaladığı boşanma anlaşması 12 sayfalık belgenin 26 ile 32 bin dolar arasında değer bulacağı düşünülüyor

14 Kasım 2017 04:14

'Rock'n Roll'un kralı' ABD'li müzisyen Elvis Presley'in boşanma sözleşmesi, İngiltere'de bir müzayede evi tarafından açık arttırmayla satışa çıkarılacak.

15 Ağustos 1972 tarihli evraklarda, Elvis Presley ve eşi Priscilla arasındaki boşanma anlaşmasının detayları yer alıyor. Elvis Presley, 6 yıl evli kaldığı karısı Priscilla Presley’den 1973 yılında boşanmıştı.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, “12 sayfalık boşanma evrakları, sürecin tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Evraklar Elvis Presley tarafından üç kez Priscilla Presley tarafından dört kez imzalanmış” denildi. Çiftin 15 Ağustos 1972 yılında imzaladığı boşanma anlaşması 12 sayfalık belgenin 26 ile 32 bin dolar arasında değer bulacağı düşünülüyor.

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