Elvis Presley'in villası satışa çıkarıldı

Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in Kaliforniya'nın Beverly Hills kentindeki villası yeni sahibini bekliyor.

Uluslararası emlak satış sitesi Trulia’da yer alan bilgilere göre Elvis Presley’e bir zamanlar ev sahipliği yapan villada yaşamak yeni alıcısına yaklaşık 10 milyon euroya mal olacak.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre efsane 1960'lı yıllarda o dönem eşi olan Priscilla ile birlikte Beverly Hills'de bulunan söz konusu villada yaşamıştı. 1958 yılında inşa edilen villa son olarak aylık 20 bin dolardan kiralanmıştı.

Pasifik Okyanusu manzaralı villanın 4 yatak odası, 5 banyosu, bir konuk evi ve yüzme havuzu bulunuyor. Elvis ve Priscilla 1973 yılında boşanmış, ünlü şarkıcı ise 16 Ağustos 1977'de henüz 42 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

DWTürkçe