Elvis Presley'in ölmediğine inananlar ne diyor?

40 yıl önce bugün, Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley hayatını kaybetmişti. Ancak hâlâ efsanevi şarkıcının ölümünün sahte olduğuna, Elvis'in hâlâ yaşadığına inananlar var.

16 Ağustos 1977'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Elvis'in ölümünün sahte olduğu yönündeki teoriler, cenazesinin kaldırılmasından bu yana sürüyor.

Facebook'ta kurulan 'Elvis Presley'nin Yaşadığının Kanıtı' isimli sayfa, 23 binden fazla takipçiye sahip.

Bazıları FBI'ın bir mafya örgütüne sızması için muhbirlik yaptığı, ölüm tehditleri sonrası da kimliğini gizleyerek saklandığını söylüyor. Bazıları da mezar taşında isminin yanlış yazılmış olmasını kanıt olarak gösteriyor.

Peki 'ölümsüz' şarkıcının hayatta olduğuna inananlar neler söylüyor?

Elvis mafyadan mı kaçıyordu?

Gail Brewer-Giorgio'nun 1988'de yayımlanan ve çok satan kitabı 'Elvis Presley yaşıyor mu?', şarkıcının mafyadan kaçtığını öne sürüyordu.

ABD'de yayınlanan TIME dergisine konuşan Giorgio, Presley'nin FBI'a gizli olarak çalışan 'bir Amerikan kahramanı' olduğunu söylüyordu.

Teoriye göre Elvis, 1976'da "The Fraternity" isimli mafya örgütüne sızıp FBI adına ajanlık yapmıştı. FBI'ın Elvis'i seçmesinin nedeniyse, şarkıcının daha önce özel uçağını satmak için örgütle temasa geçmiş olmasıydı.

Giorgio'nun ulaştığı FBI belgeleri ve mülakatlara göre, örgüt muhbir olduğunu anladığında Presley, FBI tarafından korunma programına alındı. Mafyanın ölüm tehditleri nedeniyle de 'öldüğünün sanılmasını istedi'.

Öte yandan, cenazesinde tabutta görülenin ise Elvis Presley olmadığı, sahte bir tören düzenlendiği söylentisi yayıldı.

FBI Giorgio'nun bahsettiği iddialarla ilgili şu ana kadar yorum yapmadı.

'Elvis şifresi çözüldü' kitabının yazarı Patrick Lacy ise, sonradan halka açılan 760 FBI dosyasında Elvis'in muhbirlik yaptığına ilişkin hiçbir kayıt olmadığını söylüyordu. Ancak, karşılaştığı çeşitli şantaj girişimleri nedeniyle Elvis hakkında bir dosya açılmıştı.

TIME'a konuşan Lacy, "Görgü tanıkları, adli tıp kayıtları, tüm kanıtlar öldüğüne işaret ediyor. Elvis'in ölmü sahte olsaydı herkesi inandırmak için yüzbinlerce insanın ve kurumun yıllarca susturulması gerekirdi" dedi.

Kaliforniya'da bakkal, New York'ta polis

Missouri eyaletinde 'Elvis yaşıyor' adı verilen ve binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 2007'de kapatıldı.

Müzenin küratörü Bill Beeny, Rock'n Roll'un kralının ölmediğine ilişkin DNA kanıtı olduğunu söylüyor, bir tabut içinde Presley'nin kötü bir kopyasını sergiliyordu. "Evet bu Elvis'e benzemiyor ama gerçek tabutun içindeki de benzemiyordu" diyordu.

Ancak hayranları, sosyal medyada Elvis'e benzetilen insanların fotoğraf ve videolarını paylaşmayı sürdürüyor. Kaliforniya'da bir bakkalda tezgahın başında görüldüğü ya da New York'ta bir polis olarak hayatını sürdürdüğü, iddialardan bazıları.

Ocak ayında, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Graceland bölgesinde, 82. doğumgünü için Elvis'in evinde yapılan bir anma etkinliğinde beyaz sakallı, şişman bir adam dikkat çekti.

Etrafında korumaların duruyor olması, ceketi ve şapkası nedeniyle adamın Elvis olduğu iddiası ortaya atıldı. Bazılarına göre yüz hatları Presley'e hiç benzemiyordu. Ancak adamı gizlice izleyenler videolarını paylaşmayı sürdürdü.

Hatta adamın, Presley'in ölü doğduğu söylenen ama 'yaşayan' ikizi Jesse Garon Presley olduğu iddia edildi.

Mezar taşında ismi neden hatalı?

Bir başka teori, Elvis'in mezar taşında göbek adının yanlış yazılmış olmasıyla ilgili.

Gerçek isminin mezara yazılmasının tabu olması nedeniyle, Aron yerine Aaron isminin tercih edildiği düşünülüyor.

Gallup araştırma şirketinin 1997 yaptığı ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 4'ü Elvis'in halen yaşadığına inanıyor. Ancak iddiaların etkisi sanıldığından büyük.

Presley'in ölüm nedeni adli tıp yetkililerine göre kalp kriziydi. Ancak şarkıcının reçeteli ilaçlarını aşırı dozda kullandığı ve ailesinin asıl ölüm nedenini sakladığı da bir başka iddia.

Tüm bu teorileri ortaya atanlar, Elvis'in ailesinin acısını büyütmekle suçlanıyor.