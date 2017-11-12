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Dünya

Elvis Presley’in boşanma evrakları ortaya çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12Kasım (DHA) – Elvis ve Priscilla Presley çiftinin boşanma evrakları Cumartesi günü İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede gözler önüne serildi

12 Kasım 2017 17:14

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12Kasım (DHA) – Elvis ve Priscilla Presley çiftinin boşanma evrakları Cumartesi günü İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede gözler önüne serildi.
Bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan 15 Ağustos 1972 tarihli evraklara göre, Elvis Presley ve eşi Priscilla arasındaki boşanma anlaşmasında, 1971 model Merdeces Benz ve 1969 model Cadillac Eldorado otomobilleri ile 1971 model Harley Davidson motorsikletini vermesi ve bunların yanında 100 bin dolar ödemesi gerekti.
Priscilla Presley ayrıca, Beverly Hills, Los Angeles ve California’da bulunan üç dairenin kiralarının yarısını da alma hakkına sahip oldu.
Müzayede evinden yapılan açıklamada, “12 sayfalık boşanma evrakları, sürecin tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Evraklar Elvis Presley tarafından üç kez Priscilla Presley tarafından dört kez imzalanmış” denildi.
Evrakların 26 ile 32 bin dolar arasında değer bulacağı düşünülüyor.

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