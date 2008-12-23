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Kültür-Sanat

Elvis ile şarkı söyle

Teknoloji, Elvis Presley hayranlarının bir internet sitesine girerek, “Kral” ile düet kaydetmelerine olanak tanıyor.

23 Aralık 2008 02:00

Teknoloji, Elvis Presley hayranlarının bir internet sitesine girerek, “Kral” ile düet kaydetmelerine ve bunu “elektronik dilek kartı” olarak yeni yılda yakınlarına göndermelerine olanak tanıyor.

Elvis ile şarkı söylemek ve bunu kaydetmek için “singwiththeking.com” sitesine girmek yeterli oluyor. Web sitesinin ziyaretçileri, “Rock’ın Kralı”nın country yıldızı Martina McBride ile yaptığı noel düetini dinledikten sonra bir bağlantıyı tıklayarak, kendi şarkı söyleme yeteneklerini sınayabiliyor.

Sonucun “Kral”ı gücendirmeyeceğini düşünenler, kayıtlarını elektronik yeni yıl kartı olarak yakınlarına gönderebiliyor.

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