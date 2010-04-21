Elverdi'nin cenazesinde imam tepkisi

T24 - Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararını veren hakimin cenaze töreninde imam törene katılanlara 'merhumu nasıl bilirdiniz' sorusunu yöneltmedi



Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarına karar veren Emekli Tuğgeneral Ali Elverdi dün kılınan cenaze namazıyla sessiz sedasız toprağa verildi.





İmamdan sessiz tepki



Az sayıda kişinin katıldığı cenaze namazı yoğun güvenlik önlemleri altında kılındı. Vermiş olduğu kararla Türk siyasi tarihine geçen Elverdi'nin cenaze töreni de ilginç bir olaya sahne oldu.



Cenaze namazını kıldıran imam, namaz sonrasında 3 defa istenen helallik hakkını 1 defa isteyerek herkesi şaşırttı. Bununla da yetinmeyen imam törene katılanlara 'merhumu nasıl bilirdiniz' sorusunu yöneltmedi.





