Elveda video kaset: Dünyanın son VHS üreticisi, üretimi bıraktı

Dünyada video kaset oynatıcısı (VCR) üreten son firma olan Japon Funai Electric, video kaset cihazı (VHS) üretimine bu ay itibarı ile son verdiğini duyurdu.

Sanyo için video kaset oynatıcısı üreten Funai’nin de üretimi durdurması ile 1970'lerden 1990'ların sonuna kadar altın çağını yaşayan video kaset çağı resmen sona erdi. Geçen yıl üretim adedinin 750 bine düşmesi nedeniyle bu kararı aldıklarını açıklayan Funai, video kasetin altın çağında yılda 15 milyon video kaset oynatıcısı ürettiklerine dikkat çekti. Üretim adedinin düşmesi ile parça maliyetinin artması üretimi ekonomik açıdan zarara dönüştürdü.

Elinde VHS kaseti olup da içeriğini kaybetmek istemeyenler, DVD-VHS dönüştürücü cihazlar aracılığı ile görüntülerini dijital ortama taşıyabilme imkanına sahipler.

VHS formatındaki son Hollywood filmi 2006'da yayımlandı

İlk kez 1976 yılında Japonya’da VHS üretimine başlanması ile video kaset dünyasında Betamax - VHS formatlarındaki kaset ve cihazları arasında rekabet başladı. 1975 yılında ortaya çıkan Betamax, özellikle porno endüstrisinin gözdesi olunca bu rekabette yer alamadı. Başta Sony olmak üzere birçok firmanın, porno endüstrisinin kendi ürün konfigürasyonlarında içerik yayınlamasını engellemesiyle ortaya çıkan ambargo, evinde iki tip video kaset oynatıcısı bulundurmak istemeyen tüketicileri VHS’ye yönlendirdi.

1987’de VHS, video kaset piyasasının yüzde 90’ında söz sahibi olarak, ev eğlencesindeki varlığını 20 yıl daha sürdürdü. Sony’nin 1994’te DVD’yi üretmesinin ardından, büyük film stüdyolarının telif ücreti endişesinden dolayı DVD’nin ABD piyasasına girişi ancak 1997 yılında olabildi. İlk nesil DVD oynatıcılarının pahalı olması nedeniyle VHS’nin kullanımı devam etti.

2001 yılında ilk kez DVD satışı VHS satışını geçti. O yılda bile ABD’deki evlerin sadece dörtte birinde DVD oynatıcısı olduğu görülürken, 2006 tarihli ‘A History of Violence’, VHS formatında yayınlanan son büyük Hollywood filmi oldu.

Funai’nin de üretimini durdurması ile VHS artık resmen antika pazarı malı haline geldi. Görüntü kalitesizliğinden dolayı, teyp kasetlerinin bu piyasada son dönemde kazandığı popülariteyi yakalamasına da pek olasılık verilmiyor.