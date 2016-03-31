Elvan Abeylegesse'ye 2 yıl men cezası

Türkiye Atletizim Federasyonu Disiplin Kurulu, geriye dönük yaptığı inceleme sonucunda, 2007 Dünya Şampiyonası'ndaki numunelerinde yasaklı maddeye rastlanan milli atlelt Elvan Abeylegesse'te 2 yıl men cezası verdi.

Anadolu Ajansı'ndan İlknur Çetinbaş'ın haberine göre, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Japonya'nın Osaka kentinde yapılan 2007 Dünya Şampiyonası sırasında verdiği numunelerde yapılan geriye dönük incelemeler sonucu yasaklı maddeye rastlanan milli atletten savunma istemişti.

TAF Disiplin Kurulu, savunma süreci tamamlanan Elvan'a, doping kural ihlali yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Atletin menajeri Özbilen'den karara tepki

Monaco İdari Mahkemesi'nde IAAF'a karşı açtığı dava devam eden atletin menajeri Önder Özbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu karar tamamen cehaletten kaynaklanmaktadır. TAF Disiplin Kurulu'nun, Monaco'daki dava devam ederken böyle bir karar alması hukuka aykırıdır." dedi.

Elvan'da yasaklı madde bulunmadığını, IAAF'ın kararının tamamen yoruma dayalı olduğunu belirten Özbilen, "Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın Hollandalı uzmanın, Elvan adına hazırladığı 17 sayfalık raporda, IAAF'ın kararıyla ilgili 8 ayrı hata yer alıyor. Ayrıca iki taraf arasında devam eden bir dava varken, TAF Disiplin Kurulu'nun karar verme yetkisi bulunmuyor. Bunu tamamen cehalete veriyorum" ifadelerini kullandı.