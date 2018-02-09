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Spor

Elvan Abeylegesse, 'zor' günlerini anlattı: Piste dönüp o madalyayı geri alacağım

Milli atlet iki yıl aradan sonra maraton ile dönüş yapmaya hazırlanıyor

09 Şubat 2018 14:06

Atletizme iki yıl aradan sonra maraton ile dönüş yapmaya hazırlanan milli atlet Elvan Abeylegesse, “Yeniden doğmuş gibiyim” dedi. Yarış koşamasa da antrenmanları hiç aksatmadığını dile getiren 35 yaşındaki atlet, ilk hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

2007 Dünya Şampiyonası’nda alınan örneğinde dopinge rastlandığı gerekçesiyle o şampiyonada 10 bin metrede kazandığı gümüş madalya ve 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda 5 bin metrede elde ettiği gümüş madalyası elinden alınan, Eylül 2015’ten geçerli olmak üzere 2 yıl men cezası alan Elvan Abeylegesse, pistlere dönmeye hazırlanıyor. Pistlerden ayrı kaldığı süreçte sıkıntılı günler geçiren Elvan, o günlerde neler yaptıklarını ve bundan sonraki hedeflerini analttı.

Karar'd ayer alan ahbere göre yarışlardan uzak kaldığı dönemde antrenmanlarını hiç aksatmayan milli atlet, “Uzun süredir yoğun tempoda çalışıyorum. Bundan sonra maraton koşacağım. Öncelikli  hedefim 2018 Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları... Pistlere eski Elvan gibi dönüp, ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Sıkıntılı günlerde yüksek rakım kamplarını da aksatmadığını vurgulayan 35 yaşındaki Elvan, “Kondisyonumu yarın yarış koşacak gibi en yüksekte tuttum. Moralim bozuk olsa da güçlü olmaya çalıştım. Her zamanki gibi mücadeleci ve hırslıyım. Türk halkı beni kürsünün en üst basamağında, boynumda altın madalyalar görecek” değerlendirmesinde bulundu.

Aşil tendonundaki sorun nedeniyle maratona yöneldiğini aktaran tecrübeli atlet, “Bundan sonra dünya beni maraton yarışçısı Elvan olarak izleyecek. Allah’a şükür atletizme yeni başlamış gibi heyecanlıyım. Kötü günleri geride bırakıp, yeniden yarışlardaki performansımla konuşulmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Cezası nedeniyle yarışlardan uzak iki yıl geçiren 35 yaşındaki Elvan Abeylegesse, aşil tendonundaki sorun nedeniyle bundan sonra maraton koşacağını söyledi. Celal Demirbilek’e konuşan milli atlet, “Dünya artık beni maratoncu olarak izleyecek. İlk hedefim Avrupa Şampiyonası. Ülkeme yeniden madalyalar kazandırmak istiyorum” dedi.

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