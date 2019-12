-ELVAN: 10 YIL DAHA KOŞARIM BARCELONA (A.A) - 29.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentindeki 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 10 bin metrede altın madalya kazanan milli atlet Elvan Abeylegesse, ''Şimdiye kadar Türkiye için her şeyi yaptığımı düşünüyorum'' dedi. Türk milli formasını giymeye başladığı 1999 yılından bu yana ''her zaman Türkiye adına madalya kazandığını'' dile getiren Elvan, ''Kazandığım her madalyayı, bana karşı gösterdikleri sevgi ve saygıya karşılık olarak Türk halkına hediye ediyorum'' ifadesini kullandı. 27 yaşındaki milli atlet, her zaman altın madalya için piste çıktığını belirterek, ''Uluslararası şampiyonalarda 10 yıl daha yarışırım'' diye konuştu. ''Türk atletizmi artık senin isminle özdeşleşmeye başladı'' şeklindeki bir yoruma karşılık da Elvan, ''Bu sorumluluğu taşımak bazen zor oluyor, bazen de kendimi rahat hissetmemi sağlıyor. Ama arkamda güven olduğunu hissetmek, sorumluluk duygusuna sahip olmak benim için güzel bir şey'' cevabını vererek, ''kendisini efsane olarak görmediğini'' vurguladı. Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan madalyanın, Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat madalyalarına nazaran küçümsenmemesi gerektiğini dile getiren Elvan, ''Olimpiyatlar da olsa Avrupa şampiyonası da olsa, ben hep aynı şekilde çalışarak hazırlanıyorum. Çalışarak bu madalyayı kazandığım için benim için olimpiyattaki kadar değerli'' şeklinde konuştu. Elvan, altın madalya kazandığı 10 bin metre finalini şu sözlerle değerlendirdi: ''30 dakikanın altında koşmayı düşünmüştüm. Daha güçlü rakipler olsaydı, daha düşük bir derece elde ederdim, ama hedefim altın madalyaydı. Hava şartları da zordu ve bu yıl 2 yeni Rus atlet vardı. Onların performansını görmediğimiz için ne yapacakları konusunda tereddütlerimiz vardı. Ama iyi değildiler ve antrenörüm de dışarıdan bana sürekli bilgi veriyordu. 25 tur bitmeden altın madalyayı kazandığımı düşünmedim. Yarış bitmeden 'kazandım' diye düşünülmez. Çünkü sonda her şey olabilir.'' Elvan, 5. olan diğer Türk atlet Meryem Erdoğan'a yarış içinde yardım etmek istediğini, ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti. Elvan, ''Meryem, ilk 5 bini hızlı koşarak taktik hatası yaptı. Eğer, rahat ve kendi temposuyla koşsaydı, madalya kazanabilirdi'' yorumunu yaptı. ''Tabii altın madalya güzel bir şey ama 10 bin metre bitti, şimdi 5 bin metreyi düşünüyorum'' diyerek, 5 bin metre yarışına konsantre olduğunu kaydeden Elvan, rakiplerini henüz tanımasa da güzel bir yarış çıkarmayı umduğunu, bir Avrupa Şampiyonası'nda 10 bin ve 5 bin metrelerde altın madalya kazanan ilk Türk atlet olabileceğini dile getirdi. Milli atlet, hedefinin 2012 Olimpiyatları olduğunu da vurguladı. Milli atlet Elvan, Barcelona'daki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 13-14 Ağustos'ta Londra'da, 26 Ağustos'ta da Brüksel'de 5 bin metre yarışlarında mücadele edecek.