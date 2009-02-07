Eluana'nın ölümüne Cumhurbaşkanı onayı

İtalya'da Silvio Berlusconi liderliğindeki hükümetin 17 yıldır komada yaşayan Eluana Englaro'nun doktor gözetiminde ölümle buluşturulmasını kararnameyle engelleme girişimi Quirinale Sarayı'ndan geri döndü.



İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, bakanlar kurulunun bugün oybirliğiyle çıkardığı kararnameye onay vermeyeceğini açıkladı.



Quirinale Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Eluana'nın suni beslenmesine son verilebileceğine ilişkin Yargıtay kararı bulunduğuna işaret edilerek, bu kararı hükümsüz kılacak bir kararnamenin anayasaya aykırı olduğu savunuldu.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, bu koşullarda, kararnamenin yürürlüğe girmesini sağlayacak onayı veremeyecektir" denildi.



Udine'de La Quiete Polikliniği'nde 37 yaşındaki Eluana'nın suni beslenmesini bugünden itibaren yüzde 50 oranında azaltan yetkililer, kararnamenin cumhurbaşkanının reddi neticesinde yürürlüğe girmemesi sonucunda, koma halindeki hastayı ölüme hazırlama işleminin öngörülen program doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.



Vatikan ve Katolik kuruluşlar, Napolitano'nun kararnameyi onaylamamasına tepki gösterdiler. Ancak Berlusconi hükümetinin, Eluana vakasında cumhurbaşkanlığından geri dönecek bir kararname çıkarma girişimi, muhalefetin tepkisini de beraberinde getirdi.



Ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti Genel Başkanı Walter Veltroni, "Başbakan bile bile kurumsal çatışma çıkarma uğraşında. Napolitano'nun kararnameyi onaylamamasını destekliyoruz. Kimileri hiç umursamasa da iyi ki anayasa ve kurumlara saygıyı güvence altında tutan bir cumhurbaşkanımız var" dedi.



Yeniden Komünist Yapılanma Partisi'nin Genel Başkanı Paolo Ferrero ise hükümetin Yargıtay kararını kararname ile engelleme girişimini ağır bir dilleeleştirerek, "Ülke adeta bir Ayetullah rejimiyle yönetiliyor. Siyasetçiler, çenelerini kapatarak, Eluana'nın aile yakınları refakatinde huzur içinde hayata veda etmesine müsaade etmelidirler" diye konuştu.



Hükümet yasal düzenleme hazırlığında



Başbakan Berlusconi ise Napolitano'nun kararnameye onay vermeyerek büyük bir sorumluluk aldığını savunarak, "Cumhurbaşkanı kararnameyi imzalayarak bir insanın hayatı konusunda böylesine ağır bir sorumluluk almayı tercih ettiyse bizde meseleyi parlamentoda çözeriz" dedi.



Komada olan hastaların suni beslenmeyi reddetmelerini ya da hasta yakınlarının suni beslenmenin kesilmesini talep etmelerini yasaklayacak olan yeni yasanın birkaç gün içinde parlamentodan çıkarabileceklerini savunan Berlusconi, "Yasa tasarısı zaten hazır vaziyette. Parlamentoyu hemen toplanmaya çağırarak ikiüç gün içinde tasarının yasalaşmasını sağlarız" diye konuştu.



Berlusconi, bugünkü bakanlar kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Eluana'nın suni beslenmesine son verme işlemini engellemek için hızla bir kararname çıkararak, İtalyanların büyük bölümünün hislerine tercüman olduğunu savunmuştu.



Englaro ailesinin suni beslenmeye son vermeyi tercih etmesinin kızının 17 yıldır komada olmasından dolayı babanın yorgun düşmesinden kaynaklanmış olabileceğini ileri süren Berlusconi, "Ancak baba ve ailenin yorgun düşmesi diyebir olay yok. Zira Eluana'nın tedavi ve bakımı, kendisine büyük bir sevgiyle bağlı olan rahibeler tarafından yapılıyor" diye konuşmuştu.



Berlusconi, bakanlar kurulu öncesinde Napolitano'nun kendisine bir mektup göndererek kararnameye onay vermeyeceğini ihsas ettirmesini de üstü kapalı bir üslupla eleştirerek, "Cumhurbaşkanı, bakanlar kurulunun kararını bile beklemeden müdahalede bulunuyor. Böyle bir şeye ilk kez şahit oluyorum" demişti.



