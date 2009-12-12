Elton John'un kıyafetleri satılık!

T24 -

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Covent Garden'daki bir dükkanda, satışa çıkarılan eşyalardan elde edilecek gelir, şarkıcının adına olan AIDS vakfına bağışlanacak.Satılan eşyalar arasında sanatçının yıllar boyunca kliplerinde ve konserlerinde giydiği, binlerce kostüm, ayakkabı, aksesuar ve takı bulunuyor. Eşyalar arasında ayrıca sanatçının eşi David Furnish'in kıyafetleri de yer alıyor.İngiliz televizyon kanallarında yer alan haberlerde yetkililerin, satışa birkaç saat önce başlanmasına karşın şimdiden 25 bin sterlin gelir elde edildiğini ve satışın 19 Aralık'a kadar süreceğini bildirdiği kaydedildi.Bu arada, Elton John dükkandan kendisine ait olan ayakkabıları 100 sterline yeniden satın aldı.