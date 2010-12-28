Elton John ve David Furnish'in bebeği oldu

T24- İngiliz pop yıldızı Elton John ve Kanadalı eşi David Furnish, bebek sahibi oldu.



Taşıyıcı bir anneden California'da dünyaya gelen Zachary Jackson Levon Furnish-John adını verdikleri erkek bebeğin sağlığının yerinde olduğunu belirten çift, duydukları mutluluğu da ifade etti.

90'ların başından bu yana birlikte olan çift, "Gerçekten çok gururlu ve mutlu birer ebeveyniz" dedi.

Elton John, İngiltere'de eşcinsel evliliğe olanak tanıyan yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 2005 yılında, uzun süredir birlikte yaşadığı Furnish ile evlenmişti.