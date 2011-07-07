T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Elton John İstanbul'dan sonra Ankara'daydı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John, dünya turnesi kapsamında geldiği Ankara'da konser verdi.

07 Temmuz 2011 03:00

T24- Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John, dünya turnesi kapsamında geldiği Ankara'da konser verdi.





Ankara Spor Salonu'ndaki konserde, parçalarına piyanosuyla eşlik eden “Sir” unvanlı sanatçıyı, hayranları büyük ilgiyle dinledi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Elton John'a bazı şarkılarında hayranları da eşlik etti.

Elton John ile birlikte sahnede 4'ü kadın vokal olmak üzere 11 kişilik orkestra yer alırken, iki müzisyenin konserin bir bölümünde fes takması dikkati çekti. Sanatçı, 21 ülke ve 47 şehri kapsayan dünya turnesi kapsamında dün İstanbul'da Maçka Küçükçiftlik Parkı'nda da konser vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24