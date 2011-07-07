Elton John İstanbul'dan sonra Ankara'daydı

T24- Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John, dünya turnesi kapsamında geldiği Ankara'da konser verdi.











Ankara Spor Salonu'ndaki konserde, parçalarına piyanosuyla eşlik eden “Sir” unvanlı sanatçıyı, hayranları büyük ilgiyle dinledi. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan Elton John'a bazı şarkılarında hayranları da eşlik etti.

Elton John ile birlikte sahnede 4'ü kadın vokal olmak üzere 11 kişilik orkestra yer alırken, iki müzisyenin konserin bir bölümünde fes takması dikkati çekti. Sanatçı, 21 ülke ve 47 şehri kapsayan dünya turnesi kapsamında dün İstanbul'da Maçka Küçükçiftlik Parkı'nda da konser vermişti.