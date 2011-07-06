-ELTON JOHN İSTANBUL'DA KONSER VERDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Elton John, dünya turnesi kapsamında geldiği İstanbul'da, Maçka Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. İstanbul'da 18 yıl aradan sonra ikinci konserini veren John'a hayranları büyük ilgi gösterirken, sanatçı yaklaşık 3 saatlik sahne performansıyla da büyük alkış topladı. John, 21 ülke ve 47 şehri kapsayan dünya turnesi kapsamında İstanbul'dan sonra yarın da Ankara Arena'da sahne alacak. -ELTON JOHN- Müziğe katkıları ve AIDS başta olmak üzere birçok toplumsal konuda bilinçlendirme ve yardım projelerinde gösterdiği çabalar için 1998 yılında Kraliçe Elizabeth'ten ''Sir'' unvanı alan sanatçı, Rolling Stone dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 50 müzik sanatçısından biri olarak gösterildi. 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla satan albüm ve 40 milyondan fazla satılan single ile dünya çapında önemli bir hayran kitlesine sahip Elton John, Disney yapımı The Lion King filmi için Tim Rice ile bestelediği şarkılardan oluşan albümle Amerika'da bir numaraya oturdu ve bu albüm filme ''En iyi film müziği'' dalında Oscar kazandırdı. AIDS ile mücadele amacıyla oluşturduğu fon ve bu fona kaynak sağlamak için Bonnie Rait, Paul Young, KD Lang ve George Michael ile birlikte yer aldığı ''Duets'' albümü sanatçıya ''En İyi Erkek Pop Şarkıcı'' dalında Grammy Müzik ödülünü de getirdi. Elton John'un Galler Prensesi Diana'nın ölümünden sonra 1997 yılında ona ithaf ettiği single ise 33 milyon satarak onun önemli ve kırılması zor bir rekora imza atmasını sağladı.