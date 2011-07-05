Elton John İstanbul'da

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Özel bir uçakla saat 16.05 Atatürk Havalimanı Gelen Elton John, giriş işlemlerinin yapılmasının ardından, helikopterle alandan ayrıldı.



Elton Jahn, bugün İstanbul Maçka Küçükçiftlik Parkı'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Elton John yarın da Ankara'da ilk kez hayranlarıyla bir araya gelecek.



Müziğe katkıları ve AIDS başta olmak üzere birçok toplumsal konuda bilinç ve yardım projeleriyle gösterdiği çabalar için 1998 yılında Kraliçe Elizabeth'ten ''Sir'' unvanı alan sanatçı, Rolling Stone dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi 50 müzik sanatçısından biri olarak gösterildi.