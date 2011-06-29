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Elton John İstanbul konseri için neler istedi?

Sir ünvanlı ünlü İngiliz Şarkıcı Elton John, 5 Temmuz 2011 Salı günü Maçka Küçükçiftlik parkında

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Sir ünvanlı ünlü İngiliz Şarkıcı Elton John, 5 Temmuz 2011 Salı günü Maçka Küçükçiftlik parkında İstanbullularla buluşacak. Rollin Stone dergisi tarafından gelmiş geçmiş en iyi ilk elli müzik sanatçısından biri olarak gösterilen sanatçı,18 yıl aradan sonra İstanbul'da konser vermiş olacak.

5 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek olan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Elton John, alışılmış kulis istekleri dışındaki talepleriyle şaşırtıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sanatçı dünya turnesi kapsamında 5 Temmuz'da Maçka Küçükçiftlik Parkı'nda konser verecek.

İstanbullularla 18 yıl aradan sonra buluşacak John'a müzikseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'de bu tür bir etkinlikte ilk kez oluşturulacak ''club house'' bölümünden konseri izleyeceklere, Dragon Restaurant'ın Çin mutfağından farklı lezzetler ve limitsiz yerli ve yabancı içecekler servis edilecek.

Bilet fiyatlarının 125 TL ile 550 TL arasında olduğu konser için yoğun talep üzerine ekstra 1. ve 2. kategori oturmalı bölüm satışa açıldı.


Konser hazırlıkları

Konserlerine titizlikle hazırlanan John'a özel olarak iki limuzin ve bir cip tahsis edilirken, bagajları da minivanda taşınacak.

İstanbul seyahati boyunca sanatçının kendi şoförünün kullanacağı limuzine, polis eskortu da eşlik edecek.

Soğutulmuş beyaz şarap, çay, kahve ve güller gibi alışılmış kulis istekleri dışında özel taleplerde bulunan John'un en ilginç istekleri arasında canlı incir veya palmiye ağaçları veya spesifik (mavi, beyaz veya gri) renklerdeki koltuklar yer alıyor.

Sanatçının dikkati çeken diğer istekleri arasında spor kanallarına erişimi olan bir televizyon ve 12 havlu bulunuyor.


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