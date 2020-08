Elton John, haftalık olarak YouTube hesabından en beğenilen konserlerini paylaşacak

T24 Dış Haberler

Pop müziğin sembol isimlerinden Elton John, YouTube üzerinden haftalık olarak eski konser kayıtlarını yayınlayacağını duyurdu. İlk konser yarın (3 Temmuz Cuma) TSİ 21.00'da yayınlanacak.

"Elton John: Klasik Konserler Serisi", John'un 1976 yılında Edinburgh'daki Playhouse Tiyatrosu'nda verdiği konserle başlayacak. John, gelecek 5 hafta boyunca da her cuma günü beğeni toplayan bir konserinin kaydını paylaşacak.

Videolardan elde edilen gelirin Elton John AIDS Vakfı'nın Covid-19 Acil Durum Fonu'na bağışlanacağı bildirildi.

John, 1976'daki Playhouse Tiyatrosu konserinde “Don’t Go Breaking My Heart", "Rocketman" ve "Bennie and the Jets" gibi klasik şarkılarını seslendirmişti.