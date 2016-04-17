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Dünya

Elton John gecede piyano çaldı, göğüs kanseriyle mücadele için 7 milyon dolar toplandı

Breast Cancer Research Foundation 1993 yılından beri 13 ülkede faaliyet gösteriyor

17 Nisan 2016 10:10

İngiliz sanatçı Elton John'ın piyano başında olduğu New York'taki göğüs kanseri araştırma vakfı Breast Cancer Research Foundation gecesinde 7 milyon dolar bağış toplandı.

Farkındalık yaratmak için her yıl düzenlenen Hot Pink Party'nin sunucusu Elizabeth Hurley oldu. Hurley, "Vakfın kanser araştırmalarında öncü olduğunu ve bilimsel her gelişme ile biraz daha yaklaşılan çarenin bulunacağına ve bizim ömrümüz süresinde göğüs kanseri tedavisinin gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. 

Waldrof Astoria'daki gecenin davetlileri arasında modacı Vera Wang ve Dansçı Misty Copeland de vardı.

1993 yılından beri 13 ülkede faaliyetine devam eden Breast Cancer Research Foundation, dünyadaki göğüs kanseri araştırmalarına yardım ve fon sağlayan en büyük özel kuruluş.

Elizabeth Hurley

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