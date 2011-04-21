Elton John Ankara ve İstanbul'a geliyor

T24

Müziğe katkıları ve AIDS başta olmak üzere birçok toplumsal konuda bilinç ve yardım projeleriyle gösterdiği çabalar için 1998 yılında Kraliçe Elizabeth'ten ''Sir'' unvanı alan sanatçı, İstanbul ve Ankara'daki konserlerinde hayranlarına muhteşem bir gece yaşatacak. Temmuz ayında gerçekleşecek konserler kapsamında sanatçı Ankara'da ilk kez sahneye çıkacak.Konserlerin Ankara etabıyla ilgilenen Vokaliz Organizasyon sorumlusu İlker Ersil, sanatçının 10 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk kez geleceğini söyledi.Elton John'un daha önce 1993 yılında İstanbul'a, 2001'de ise Efes Antik Tiyatro'ya geldiğini anımsatan Ersil, sanatçının Bakü'den ayrılırken Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini belirttiğini kaydetti.Vokaliz Organizasyon olarak 3 yıldır Ankara'da, İstanbul boyutunda konser yapmak için uğraştıklarını anlatan Ersil, çeşitli sanatçılarla görüşmeler yaptıklarını ancak Ankara'nın daha önce bu seviyede dünyaca ünlü popüler bir sanatçıyı ağırlamadığı için tereddütler olduğunu söyledi.Sanatçıya yaptıkları Ankara konseri teklifinin kabul edildiğini belirten Ersil, sözlerini şöyle sürdürdü:''Türkiye'ye gelmişken İstanbul'da da bir konser ayarlayıp ayarlayamayacağımızı sordular. Biz de GNL Entertainment ve MAP İletişim ile temasa geçip onların İstanbul'da bu konsere ev sahipliği yapmalarını sağladık. Sanatçı 45 kişilik bir ekip ve 3 uçakla seyahat edecek. Elton John özel uçağıyla gelirken ekibi ve orkestrası bir uçak, teknik ekipman ise üçüncü uçakla gelecek.Dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek olan 'Sir' unvanlı sanatçı 5 Temmuz'da İstanbul'da ve 6 Temmuz'da Ankara'da konser verecek. İstanbul'a geliş tarihi henüz belli değil. Ankara Arena'daki konseri mekan kapasitesi nedeniyle sadece 8 bin 500 kişi tarafından izlenebilecek.'