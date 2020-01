Elton John: Freddie gibi ölebilirdim

Washington’da düzenlenen AIDS konferansında konuşan Elton John, Freddie Mercury ve Rock Hudson gibi AIDS nedeniyle hayatını kaybetmenin eşiğinden döndüğünü, riskli tercihlerine karşın şanslı olduğu için bugün hâlâ hayatta olduğunu dile getirdi.

Uzun süre uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle riskli bir hayat yaşadığını belirten John, “Bu genç adamın da dibe vurduğu dönemler oldu. Tam anlamıyla kontrolden çıkmıştı. Ölmesi gerekiyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse, neredeyse ölüyordu da” dedi.

HIV taşıyan insanlara yardım amacıyla 20 yıl önce bir vakıf kuran ve bununla ilgili bir kitap (Love is the Cure [Tedavisi Sevgi]) yazan John iki yılda bir düzenlenen konferansta ilk kez konuştu. Büyük ilgi toplayan ve ayakta alkışlanan konuşmasında bağımlılığının derinliklerinden kendisini önemseyenlerce nasıl kurtarıldığını ve 22 yıldır ayık olduğunu anlattı.



“İşin doğrusu bugün burada olmamam gerekiyordu,” dedi. “Ölü olmam gerekiyordu – toprağın altında bir tabutun içinde. 1980’lerde HIV kapmam ve 1990’larda da ölmem gerekiyordu, tıpkı [Queen grubunun solisti] Freddie Mercury gibi, tıpkı [aktör] Rock Hudson gibi. Her gün merak ediyorum, ben nasıl hayatta kaldım?”



Mesajının herkesin kendi gördüğü sevgi ve ilgiyi hak ettiği olduğunu söyledi. “Herkes şefkat görmeyi hak ediyor. Herkes değer görmeyi hak ediyor. Herkes, herkes, herkes sevgiyi hak ediyor. Size neden bunu anlatıyorum. Çünkü AIDS bir virüsten kaynaklanıyor; ama AIDS salgını öyle değil. AIDS salgını damgalama, şiddet ve kayıtsızlıktan kaynaklanıyor.”



Bilimin ve paranın salgını yenmeye yetmeyeceğini söyledi: “Sevgiye ihtiyacımız var. Eğer bu sözcük sizi biraz geriyorsa – ya da onu Disney ve aşırı duygusallıkla bağdaştırıyorsanız, başka bir şey diyelim.” Şefkat ya da insanlık gelen önerilerdendi. Fakat John ekledi: “Bu salgınla otuz yıldır birlikteyiz ve bazı insanların çevrelerindeki HIV pozitiflere nasıl tepki gösterdiğini gördük.”



Uyuşturucu kullananlar ve fahişeler ahlâksız yaşamlar sürdükleri gerekçesiyle kınandı ve damgalandı. AIDS yetimleri sokağa terk edildi ve çocuklar tecavüze uğradı, suistimal edildi. John, “bu kayıtsızlık ve nefreti düşündükçe midem bulanıyor,” dedi.