Eltisini ağzından vurdu: Ben ondan daha güzelim diye oldu

İstanbul Sarıyer’de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Sevtap G. gözaltına alındı.



5 Nisan Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, E.E. ve Sevtap G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp E.E’nin ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı E.E.'nin ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"Ben ondan daha güzelim diye oldu"

E.E.'nin polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

Polis saldırgan kadını yakaladı

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.’yi Kağıthane'de yakaladı.



Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editörün notu: Elti, kardeş eşlerinin birine göre ötekinin adı