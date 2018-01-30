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Dünya

Elon Musk'tan “Zombi Savar Alev Silahı”

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Elon Musk’ın tünel projeleri geliştirmek için kurulan startup şirketi Boring Company’nin son icadı “Zombi Savar Alev Silahı” oldukça ilgili gördü

30 Ocak 2018 14:00

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak (DHA) – Elon Musk’ın tünel projeleri geliştirmek için kurulan startup şirketi Boring Company’nin son icadı “Zombi Savar Alev Silahı” oldukça ilgili gördü.
Teknoloji devlerinden Paypal ve Tesla Motors’un kurucu ortaklarından mucit, yatırımcı ve girişimci Elon Musk, sosyal medya hesaplarında olası bir zombi işgalinde kullanılmak üzere, kurucusu olduğu Boring Company’nin son icadı “Alev Silahı”nı tanıttı.
Musk resmi Twitter hesabında silahların olası bir zombi işgalinde oldukça işe yarayacağını söylerken, “’Alev Silahı’na talep oluşturmak için gizli bir ölümsüz ordu kurmuyorum” dediği esprili bir paylaşımda bulundu. Musk aynı zamanda Twitter hesabının açıklamasını “Zombi Savar” olarak değiştirdi.
Kişisel alev silahları federal yasaya göre sınıflandırılmadığı için, alev silahı satışları veya düzenlemeleri bağlı olunan devletlerin sorumluluğu altına girerken, Boring Company’nin merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, alevli silahların menzili üç kilometreye ulaştığında düzenleme gerektiriyor. Boring Company’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada “Alev Silahı”ndan çıkan ateşin üç kilometreye ulaşmadığı bu sebeple bir düzenlemeye maruz kalmayacağı söylendi.
Musk Twitter hesabında şimdiye kadar 10 bin kişinin 500 dolardan satışa sunulan “Alev Silahı” siparişi verdiğini söylerken, Boring Company internet sitesinde ürünlerin İlkbahar aylarında teslim edileceği söylendi. Sitede ürünün yanında ayrıca kullanıcıların 30 dolar daha ödeyerek yangın söndürücü alabileceği de duyurulurken açıklamada, “Tabi ki yangın söndürücüyü herhangi bir yerden alabilirsiniz. Fakat bizimkinin üstünde çok güzel bir sticker var” denildi.

Görüntü Dökümü:
Elon Musk \"Alev Silahı\"nı gösteriyor. 

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