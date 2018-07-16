Elon Musk'tan denizaltısını eleştiren dalgıca tepki: Pedofil

Tesla, SpaceX gibi ünlü şirketlerin sahibi Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan bir dalgıç tarafından eleştirilmesine Twitter üzerinden yanıt verdi. Musk, İngiliz dalgıç için 'pedofil' ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın, Tayland'da yaşayan bir İngiliz hakkındaki bu suçlaması tepki topladı. Musk tepkilerin ardından attığı tweeti silerken, İngiliz dalgıç Vern Unsworth'un dava açmayı düşündüğü bildirildi.

Musk'ın bu sözleri, akademisyen Zeynep Tüfekçi'nin New York Times'da yayımlanan "Tayland mağara kurtarma operasyonundan Elon Musk ne öğrenebilir" başlıklı yazısının yer aldığı paylaşıma cevaben geldi.

İngiliz dalgıç, mini denizaltıyı 'halkla ilişkiler çalışması' olarak nitelendirdi

Yaşları 11 ila 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri 23 Haziran'da Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luan Mağaraları'nda kaybolmuştu. Tayland Deniz Kuvvetleri ve dünya çapından deneyimli dalgıçların çalışmaları sonucu, Wild Boar futbol ekibi geçen hafta kurtarılmıştı.

Elon Musk, Taylandlı çocukların ve antrenörlerinin kurtarılması için mini denizaltı tasarlamıştı, ancak denizaltı kurtarma ekibi tarafından 'kullanışsız' bulundu.

Tayland'da yaşayan İngiliz bir dalgıcın, CNN'e verdiği röportajda, mini denizaltının bir "halkla ilişkiler çalışması" olduğunu söylemesi, Elon Musk'ı kızdırdı. Dalgıç Unsworth, röportaj sırasında Musk'ın mini denizaltısı hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Denizaltısını acıyan yerine sokabilir" dedi.

Musk: Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin

CNN'in haberine göre, dalgıç Unsworth, altı yıl boyunca ziyaret ettiği mağaranın yapısını çok iyi bilmesi nedeniyle, kurtarma operasyonunun en önemli dalgıçlarından biriydi.

Unsworth sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle işe yarama şansı yoktu. Mağara geçişlerinin nasıl oldukları hakkında hiçbir fikri yoktu. Denizaltı, yanılmıyorsam, 1 metre 67 santimetreydi, bükülmezdi, bu nedenle köşelerden dönme ya da engelleri aşma ihtimali yoktu.

"Dalış noktasının başlangıcından 50 metre öteye gidemezdi. Sadece bir halkla ilişkiler çalışmasıydı"

Elon Musk ise, bu sözlere cevaben Twitter'dan, "Mağarayı kat edebilen bir denizaltı yapacağız, sorun değil. Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin" mesajını paylaştı. Mesajın tepki toplaması üzerine ise daha sonra sildi.

Ne olmuştu?

Elon Musk, Twitter üzerinden Tayland'daki mağarayı ziyaret ettiğini ve işe yararsa diye hazırlattığı mini denizaltıyı orada bıraktığını açıklamıştı:

"3 nolu mağaradan yeni döndüm. Mini denizaltı gerekirse kullanıma hazır. Roket parçalarından yapıldı ve çocukların futbol takımına atfen Wild Boar ismi verildi. Gelecekte işe yararsa diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel."

Ancak dalgıç Vern Unsworth, röportajı sırasında, Elon Musk'ın mağaradan bir an önce ayrılmasının istendiğini söyledi.

Musk ise bu sözlere, "Mağarada geçirdiğimiz zamanın hiçbir anında, bu Tayland'da yaşayan İngiliz adamı görmedim. Tek gördüklerimiz Tayland Deniz Kuvetleri ya da Tayland Ordusu'ndan insanlardı ve harikaydılar. Ayrılmamızı istemenin tersine, Tayland deniz komandoları bize eşlik bile etti" şeklinde yanıt verdi.

Elon Musk, mini denizaltıyı yapmaya yoğun ısrarlar ve mağarada bir dalgıcın hayatını kaybetmesi üzerine karar verdiğini de sözlerine ekledi.