Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketi, 10 haberleşme uydusunu yörüngeye gönderdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Iridium Uydu İletişim şirketine ait 10 haberleşme uydusunu yörüngeye fırlattı.

Falcon 9 roketinin taşıdığı uydular, California'dan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatıldı.

Roket, uyduları yerleştirme görevini tamamladıktan sonra Pasifik'te bir deniz aracının üzerine indirildi.

SpaceX'in Iridium için gönderdiği bu son paketle, uydu iletişim şirketinin, yörüngede 75 yeni uydusu oldu.

Uyduları yörüngeye gönderme işlemi şirketin resmi Twitter hesabından canlı olarak aktarıldı.