Elon Musk'ı keseleyen tellak: Elektirikli araba istedim; 40 lira bahşiş verdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ankara'da kaldığı 2 gün boyunca tarihi Şengül Hamamı'nı da ziyaret etti. Musk'ı keseleyen 41 yıllık tellak Ali Güvenç, Musk'ın 1.5 saat hamamda kaldığını belirterek, "Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu" dedi. Elon Musk'tan elektirikli araba istediğini de belirten tellak Güvenç, "Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. İşletme sahibi Celalettin Aslan tüm ısrarlarını rağmen," Tüm ısrarlarımıza rağmen para vermeden gitmediler. Kadın erkek toplam 157 TL tuttu. Koruması da 40 lira bahşiş verdi" dedi.

Habertürk'ten Arif Doğan'ın haberi şöyle:

“Kendisini önce saunaya davet ettim. Bu arada Türkçe adımı sordu. Yanıtladım. Kendi adını da söyledi. İlk kez geldiğini hissettim çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu. Ardından buhar banyosuna götürdüm. Burada kafayı sokunca gelen aşırı sıcaktan rahatsız oldu, giremedi. Göbek taşına aldım hemen. Maşallah boyu çok uzundu. Taşın tümünü neredeyse kapladı” dedi.

"Onu köpüğün içinde kaybettim"

“Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Koruma Nick, yanı başındaydı. ‘Bak’ dedim ‘Senin boss (patron) kayboldu’. Biraz da masaj yaptım. Ama sert yapmadım masajı. Bitince çok mutlu oldu. Türkçe teşekkür etti. Yine geleceğini söyledi. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. Ünlü bir misafirimizi hamamızdan mutlu göndermek bizi de memnun etti. Alıştı, hamamdan vazgeçemez artık” diye konuştu.

40 lira bahşiş verdi

Elon Musk, Şengül Hamamı’na korumaları ve kadın genel müdürü ile gitti. Genel müdürü de kadınlar bölümünde hamama girdi. İşletme sahibi Celalettin Aslan, “Tüm ısrarlarımıza rağmen para vermeden gitmediler. Kadın erkek toplam 157 TL tuttu” dedi. Musk’un korumasının bahşiş olarak 40 TL bıraktığı öğrenildi.