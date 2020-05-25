Elon Musk ve Grimes çocuklarının ismini değiştirdi

Elon Musk'ın eşi Grimes, Instagram'dan yaptığı açıklamalarla yeni doğan bebeklerinin ismini değiştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre çiftin "X Æ A-12" isimli çocukları, artık "X Æ A-Xii" ismine sahip. Bu değişikliğin nedeni bilinmiyor ancak kanunlarla ilgili olduğu düşünülüyor.
Elon Musk'ın eşi olan Grimes, dün Instagram'dan yaptığı açıklamalarla çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıkladı. Konuyla ilgili detaylara inmeyen Grimes, bu isim değişikliğinin nedenini de açıklamadı.
Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre çocuklarının yeni ismi "X Æ A-Xii". Yani ismin içinde yer alan "12" bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış "Xii" ibaresi geldi. Aslında bu değişimde herhangi bir anlam değişikliği yok, sadece "12"nin yazım şekli değişti.
İsim değişikliğinin altında yatan sebep ne?
Webtekno'da yer alan habere göre yeni doğan bir bebeğe isim verilirken doğumun gerçekleştiği ülkenin yasalarına uyulması gerekiyor. Musk ile eşinin oğulları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu ve eyaletin kanunlarına göre isimlendirme yapılırken rakamlara izin verilmiyor. Ayrıca "Æ" ibaresi de Kaliforniya için geçerli bir harf değil. Dolayısıyla çift, ilerleyen günlerde yeni bir değişikliğe daha gitmek zorunda kalabilir.
Romen rakamlarında küçük harflerin olmadığını da düşünmüş olabilirsiniz. İşte bu konuda da yine Kaliforniya kanunları devreye giriyor. Öyle ki eyalet, normal rakamların yanı sıra Romen rakamları ile yazılmış olan isimlere de izin vermiyor. İşte Grimes ve Elon Musk da bunun bilincinde olarak ismi "XII" yerine "Xii" şeklinde değiştirdiler ve böylelikle kanunlara uygun bir isim koymuş oldular.
Elon Musk ve eşi Grimes tarafından yapılan açıklamalara göre "X Æ A-Xii" isminin anlamı şu şekilde: X bilinmeyen bir değişkeni, Æ yapay zekanın Orta Çağ İngilizcesindeki telaffuzu, A-12 ise çiftin en çok sevdiği uçak modeli. Ayrıca A harfi Archangel isimli bir şarkıdan da geliyor ve bu şarkı, Grimes'ın en çok sevdiği şarkı.