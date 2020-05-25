Elon Musk ve Grimes çocuklarının ismini değiştirdi

Elon Musk'ın eşi Grimes, Instagram'dan yaptığı açıklamalarla yeni doğan bebeklerinin ismini değiştirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre çiftin "X Æ A-12" isimli çocukları, artık "X Æ A-Xii" ismine sahip. Bu değişikliğin nedeni bilinmiyor ancak kanunlarla ilgili olduğu düşünülüyor.

Elon Musk'ın eşi olan Grimes, dün Instagram'dan yaptığı açıklamalarla çocuklarının ismini değiştirdiklerini açıkladı. Konuyla ilgili detaylara inmeyen Grimes, bu isim değişikliğinin nedenini de açıklamadı.