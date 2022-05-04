Elon Musk: Twitter şirket ve hükümetler için ücretli olabilir

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Musk açıklamasında, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti. Musk'ın tweetlediği bir CNN haberinde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

"Twitter'ın moderasyon politikaları ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabilir"

Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylemişti.