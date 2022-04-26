T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Elon Musk, Twitter'ı satın aldı; Dogecoin yüzde 25 değer kazandı

26 Nisan 2022 12:10

Elon Musk'ın  44 milyar dolara Twitter'ı satın almasının ardından kripto para birimi Dogecoin yüzde 25 değer kazandı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi olumlu sonuçlanınca Dogecoin'de yüzde 25 yükselişle 0.1577'e çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini borsada satın alan Elon Musk, 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter’ın Elon Musk’a satışıyla ilgili müzakereler dün tamamlandı. Şirket bugün yaptığı açıklamada, Twitter yönetim kurulunun milyarder Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Elon Musk, satın alma haberinin duyurulmasından sonra Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda kalp ve roket emojisi kullanarak “Yes!!!” yazdı.

Dogecoin, Elon Musk’ın Twitter’ın satın aldığı haberinin ardından büyük değer kazandı. Dogecoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 25 artarak 0,16 dolardan işlem gördü.

 

Elon Musk DogecoinDogecoinElon Musk twitterkripto para
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24