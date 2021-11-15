Elon Musk, Twitter'da Bernie Sanders'ı hedef aldı: Senin hayatta olduğunu unutup duruyorum

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Dünyanın en zengin insanlarından Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de ilerici solun önde gelen isimlerinden Bernie Sanders'ın varlıklı insanlardan daha fazla vergi alınması ile ilgili bir paylaşımına, "Senin hayatta olduğunu unutup duruyorum" diye cevap verdi.

80 yaşındaki senatör ve eski Demokrat başkan aday adayı Sanders, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Zenginlerin kendi paylarına düşen adil oranı ödemelerini istemeliyiz. İşte o kadar." yazdı.

Kişisel servetinin 271 milyar dolar civarında olduğuna inanılan Musk, kendisinin etiketli olmadığı paylaşıma cevap olarak, "Senin hayatta olduğunu unutup duruyorum" yazdı.

Musk daha sonra, "Daha çok hisse satmamı ister misin Bernie? Tek lafına bakar..." diye bir paylaşımda daha bulundu. Musk, gündeme gelen yeni vergi düzenlemelerinin ardından geçen hafta Twitter'da anket yapıp 5 milyar dolar değerindeki Tesla hissesini satmıştı.

Sanders, Musk'a henüz cevap vermese de eski çalışanlarından aktivist Melissa Byrne, "Dostlar, Tesla almayı bırakın. Bu saldırgan adamı ödüllendirmeyin" yazdı