"Elon Musk, Tim Cook'a Apple'ın CEO'su olmayı teklif etmiş"

Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ın geçmişte Apple CEO’su Tim Cook’a şirketin Tesla’yı satın alması durumunda kendisinin CEO olmasını teklif ettiği iddia edildi.

Wall Street Journal’dan gazeteci Tim Higgins’in yeni kitabı “Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century”de Tesla’nın Model 3’ün piyasaya sürülmesiyle ilgili zor günlerden geçtiği, üretimde gecikmelerin yaşandığı 2016 yılında Musk ve Cook arasında bir telefon görüşmesi yaşandığı belirtildi.

Kitaba göre, Apple CEO’su Cook, Tesla’yı satın almayı önerdi. Musk ise bunu bir koşulda kabul edeceğini, kendisinin CEO olması gerektiğini söyledi.

Kitaba göre, konuşma Cook’un tepki göstermesi ve telefonu kapamasıyla sonlandı.

Öte yandan teknoloji devleri bu konuşmanın yaşandığını reddediyor. Musk, aralık ayında Tesla’nın zor günlerinde Apple’a satmayı göz önünde bulundurduğunu ancak Cook ile konuşmadığını söyledi.

Kitapla ilgili incelemenin yayımlanmasından sonra tweet atan Musk “Cook ve ben hiç konuşmadık” dedi.

Kitabın yazarı Higgins “Bu anekdot, Musk’ın bu konuşmaya dair kendi tarafında, onun bunu anlattığı insanlardan bana aktarıldı” dedi.