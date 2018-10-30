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Ekonomi

Elon Musk Tesla ünvanlarını biyografisinden kaldırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Tesla CEO’Su Elon Musk, Twitter paylaşımında Tesla ile ilgili ünvanlarını, sonucunda ne olacağını görmek için, sildiğini duyurdu

30 Ekim 2018 15:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Tesla CEO’Su Elon Musk, Twitter paylaşımında Tesla ile ilgili ünvanlarını, sonucunda ne olacağını görmek için, sildiğini duyurdu.
Musk, Tesla’nın yatırımcı ilişkileri sayfasında halen CEO olarak görünmesine karşın, biyografisinin yer aldığı sayfadan Tesla ile ilgili ünvanını kaldırdı.
Musk daha sonra yaptığı açıklamada, “Bir şirketin yasal olarak ihtiyacı olan görevliler, başkan, mali işler sorumlusu ve bir sekreterdir. Sanırım yetkililerin kafasını karıştırmamak için ilk ünvanımı korumalıyım” dedi. (Fotoğraflı)
 

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