Elon Musk: Tesla otonom araçları iki kat daha güvenli

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD’li girişimci ve elektrikli araba üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk, şirket istikrarlı yenilikler yaptığı sürece Tesla’nın otonom araçlarının diğerlerine göre iki kat daha güvenli olduğunu savundu.

Tesla’nın 2018’in dördüncü mali yılı için açıklanan Araç Güvenliği (Vehicle Safety) raporunda, “Dördüncü çeyrekte otonom araçlarla yapılan yolculuklarda her 4.6 milyon kilometrede (2.91 milyon mil) bir kaza, otonom olmayan araçlarla yapılan yolculuklarda ise her 2.54 kilometrede (1.58 milyon mil) bir kaza olduğu görüldü” değerlendirmesi yer alırken, Musk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Otonom Tesla araçları iki kat daha güvenli ve istikrarlı yenilikler yapmaya devam edilecek” dedi.

Tesla satış danışmanları, Çarşamba günü alıcılara otonom araçların yasal süreçler sebebiyle “yakın bir zamanda” kullanılamayabileceği uyarısında bulunmuştu. (Fotoğraflı)