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Ekonomi

Elon Musk Tesla hisselerindeki kazançla artık dünyanın en zengin dördüncü kişisi

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 350'nin üzerinde artan Musk'ın toplam serveti 90 milyar doları aştı

19 Ağustos 2020 11:25

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla hisselerinin yüzde 11 değer kazanmasıyla servetini 7.8 milyar dolar artırdı. Bu gelişmeyle Musk, dünyanın en zengin dördüncü kişisi haline geldi. 

Bloomberg'de yer alan habere göreTesla hisselerinin artışı Musk’ın Louis Vitton ve Dior’un sahibi Fransız Bernard Arnault'u geride bırakmasını sağladı. Musk Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde 90 milyar doları aşkın servetiyle dördüncü sıraya yükseldi. Listede üçüncü sırada ise 99.4 milyar dolarlık servetiyle Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg var.

Musk’ın serveti bu yıl 57 milyar dolardan fazla büyüdü ve endekste bu büyüme Amazon.com Inc. kurucusu Jeff Bezos’un ardından en büyük ikinci artış oldu. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 350’den fazla değer kazandı.

Dünyanın en zengin adamı Bezos ise 2020'de 73 milyar dolar biriktirdi ve şu anda 195 milyar dolar değerinde.

 

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