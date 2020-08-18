Elon Musk, "Lütfen beni Wikipedia’da linç edin" diye seslendi, takipçileri sayfasını yanlış bilgilerle doldurdu

Twitter’da yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği Elon Musk “Lütfen beni Wikipedia’da linç edin. Size yalvarıyorum” diyerek takipçilerine seslendi. Musk'ın bu çağrısına takipçilerinin cevabı gecikmedi. Musk'ın Wikipedia'daki sayfası yanlış bilgiler ile dolduruldu.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımlar ile gündemde.

"Tarihi, zafer kazananlar yazar… Wikipedia hariç"

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, açık bilgi platformu Wikipedia’yı hedef alan Musk, “Tarihi, zafer kazananlar yazar… Wikipedia hariç” ifadesini kullandı. Twitter’da yaklaşık 40 milyon kişinin takip ettiği Musk bu paylaşımın devamında, “Lütfen beni Wikipedia’da linç edin. Size yalvarıyorum” ifadeleri ile kullanıcılarına çağrıda bulundu.

Musk'ın Wikipedia'daki sayfası yanlış bilgiler ile dolduruldu

Musk'ın bu garip çağrısına kullanıcıların cevabı gecikmedi. Pek çok kullanıcı Musk'ın Wikipedia'daki biyografisini onu linç edecek şekilde yanlış bilgiler ile doldurdu. Bu bilgileri Twitter sayfasında yayınlayan Musk paylaşımına kahkaha emoji'leri koymayı da ihmal etmedi.

Ancak Wikipedia bir süre sonra Musk'ın Twitter üzerinden takipçilerine yaptığı çağrı ile başlayan bu oyuna müdahale etti. Elon Musk sayfasını kilitleyen Wikipedia, değişiklikleri yalnızca sitenin editörlerinin onaylayabileceği şekilde kısıtlama getirdi.