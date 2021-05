Elon Musk, Tesla'daki pozisyonunu "tekno kralı" olarak değiştirdi

T24 Dış Haberler

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, gerekli belgeleri doldurarak şirketteki CEO pozisyonunu "Tekno Kralı" (Technoking) olarak değiştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın şirkette bir CEO'nun sahip olduğu görev tanımına sahip olmaya devam edeceğini, sadece titrinin değiştiğini bildirdi.

Şirketin CFO'su Zach Kirkhorn'un da pozisyonunun adı "Coİn Ustası"(Master of Coin) olarak değiştirildi. Birçok kişi bunun şirketin her sene 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin almasına gönderme olabileceğini söyledi. Aynı zaman George R.R. Martin'in yarattığı Game of Thrones evreninde kral ve kraliçenin hazinedarına "Master of Coin" deniyordu.

Musk da Kirkhorn da yeni titrleri hakkında bir açıklamada bulunmadı.