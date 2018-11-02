Elon Musk: Tesla aradığınızda sizin yanınıza gelecek

Gonca YAĞCI, (DHA)- TESLA CEO’su Elon Musk, Tesla’nın Summon özelliği sayesinde otomatik park etme teknolojisinin üst versiyonunu çok yakında hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

Musk, Twitter hesabından duyurduğu haberde, otomatik park etme özelliğinin ileri teknolojisi sayesinde sürücülerin araçlarını, telefonlarını kullanarak uzaktan kumanda edebilecekleri sözünü verdi.

Güney Afrikalı girişimci, \"Tesla Summon özelliğinin geliştirilmiş hali 6 hafta içinde hazır! Sadece bir yazılım yükseltmesi olmasından kaynaklı otopilot özelliğine sahip son iki yılda ürettiğimiz tüm arabalar için kullanılabilecek\" ifadelerini kullandı.

Musk bir diğer mesajında da \"Aracınız telefonunuzun bulunduğu yere evcil hayvanınızın sizi takip ettiği gibi Tesla uygulaması gelebilecek\" diye yazdı.

Tesla marka otomobillerdeki Summon özelliği, sürücülere araçlarını telefonlarındaki Tesla uygulamasını kullanarak park etme ve geriye gitme imkanı sağlıyor. Sürücü araca binmeden otomatik park etme özelliği sayesinde aracını, park yeri çizginin içine park edebiliyor.