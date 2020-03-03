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Elon Musk’tan Twitter CEO’su Jack Dorsey’e destek

03 Mart 2020 12:43

Yeni hissedar tarafından Twitter CEO'luğu görevinden alınmak istenen Jack Dorsey'e, Elon Musk'tan destek geldi.

 Twitter’da yüzde 5’lik hisse alan ve yönetim kurulunda dört isimle temsil edilen fon şirketi Elliott Management’in, Dorsey’in CEO’luktan alınması dahil şirkette bir dizi değişiklik için harekete geçtiği basına yansımıştı.

Musk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Twitter CEO’su olarak Jack’i desteklediğimi söylemek istiyorum, onun iyi bir kalbi var” ifadelerine yer verdi.

Paul Elliott Singer’a ait aktivist fon Elliott Management, Dorsey’in hem Square hem de Twitter’ın CEO’luğunu birlikte yürütmesi ve Twitter’a yeterince odaklanmamasını değişiklik planında argüman olarak kullanıyor.

Elon Musk’ın da hem Tesla hem de SpaceX CEO’su olduğu biliniyor.

 

Twitter’da CEO dahil ciddi bir değişim planının, Kasım 2020’deki ABD Başkanlık seçimi öncesine denk gelmesi de tartışmalara neden olmuş durumda.

Öte yandan, Twitter çalışanlarından da Jack Dorsey’e destek geldi ve Twitter’da “#webackjack” (Jack’in arkasındayız) etiketiyle mesajlar paylaşıldı.

Musk, bu yıl bir Twitter personel etkinliğine görüntülü olarak bağlanmıştı.

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