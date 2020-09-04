Elon Musk'tan Mars'ta koloni kurmaya gideceklere: Ölme ihtimaliniz yüksek

Space X'in kurucusu Elon Musk, 'İnsanlar Mars'a Zirvesi'nde konuşurken üzerinde çalışılan Mars'ta koloni kurmanın risklerinden bahsetti. Sürecin zorlayıcı olacağını söyleyen Musk, Mars'a koloni kurmak için gideceklere "Ölme ihtimaliniz yüksek" dedi.

Musk, 4 gün süren sanal İnsanlar Mars'a Zirvesi'nde konuşma yaptı. Space X ve Starship roketinden bahseden Musk, roketin çalışmalarında iyi bir ilerleme kaydedildiğini ancak yolcuları uzaya yollamak için aşılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Musk, zirvede 2050 yılında Mars'ta kendi kendine yeten şehir kurma planları hakkında detay verdi. Musk, "Açık olayım bu oldukça tehlikeli ve zor bir şey" dedi ve Mars'a koloni kurmak üzere gitmeye gönüllü olacaklara "Ölme ihtimaliniz yüksek" dedi. Öte yandan Musk, süreç zor olsa da başarılı olursa "oldukça ihtişamlı" olacağını ekledi.

Geçen günlerde ilk fırlatma testine giren Starship'in yeni prototipi de (SN6) ABD'nin Teksas eyaletinde bir kez daha kısa mesafeli fırlatma için test edildi. 152 metre yükselen Starship, daha sonra belirlenen alana güvenli bir şekilde iniş yaptı. Şirket, Ay ve Mars'a kargonun yanısıra tek seferde 100 kadar yolcuyu gönderebilmek için Starship'i geliştiriyor.